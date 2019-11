Pesticidi, proposto il divieto del glifosate: «Effetti su ambiente e salute»

Proposta di legge del consigliere regionale Sandro Bisonni (Verdi) per regolamentare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Lo Stato italiano non ha ancora recepito la direttiva della Commissione europea approvata nel maggio 2019 (modifica alla precedente disposta nel 2009 dal Parlamento e dal Consiglio) e, quindi, non è ancora possibile una revisione complessiva delle sostanze nocive contenute nei fitosanitari.

Gli unici interventi sono legati alle revoche disposte dal Ministero della Salute limitatamente ad alcuni prodotti. L’adeguamento degli Stati membri doveva essere effettuato entro il 5 settembre del corrente anno. Ma così non è stato. “Nelle more del recepimento – spiega Bisonni - la proposta di legge prevede la predisposizione di un primo elenco delle sostanze vietate all’interno delle aree di salvaguardia dei punti di captazione da acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. È ragionevole e giusto applicare il principio di precauzione e vietare alcune sostanze indicate dalle normative europee; tra queste prima fra tutte il glifosate e molte altre di cui si temono gli effetti sull'ambiente e sulla salute.” Se la norma venisse approvata in Aula la Regione Marche sarebbe una delle prime regioni d'Italia a dotarsi di una normativa specifica contro l'uso di queste sostanze. “L’obiettivo generale – conclude Bisonni – è un’azione coordinata che garantisca la protezione della popolazione, la salvaguardia dell’ambiente e la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi”.