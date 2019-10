Fratelli d'Italia, la nuova struttura del Coordinamento regionale: ecco tutte le nomine

Si è riunito ad Ancona il Coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, alla presenza del deputato delle Marche, Francesco Acquaroli e del capogruppo in Regione, Elena Leonardi.

«Dopo aver dibattuto a lungo lo stato agonizzante e di assoluta incapacità del governo regionale e della sua maggioranza - spiega l'ex onorevole Carlo Ciccioli - il Coordinamento ha affrontato la prospettiva del cambiamento attraverso una larga coalizione di centrodestra che vede impegnate anche alcune forze civiche, insieme alla Lega, Forza Italia e a Fratelli d'Italia. Nel corso della riunione, sono state anche approvate le nuove nomine dei Dipartimenti regionali che consentiranno un maggiore radicamento ed approfondimento dei problemi e soprattutto delle loro soluzioni con politiche concrete di sviluppo. Sono stati nominati responsabili per gli enti locali Nicola Baiocchi di Pesaro, per le politiche ambientali, dissesto idrogeologico e difesa della costa Saturnino Di Ruscio di Fermo, per l'organizzazione Fabrizio D'Angelo di Monte San Vito, per le politiche comunitarie Massimo Bello di Senigallia, per le professioni tecniche Giorgio Marcotulli di Porto Sant'Elpidio, per la logistica e i trasporti Mauro Cori di Castel Di Lama, per le pari opportunità Maria Lina Vitturini di Porto San Giorgio, per le professioni economico-giuridiche Serena Boresta di Pesaro, per le iniziative parallele e le associazioni Angelo Bertoglio di San Costanzo, per le tematiche cattoliche e religiose Alessandro Sandroni di Fano, per le politiche abitative e sociali Francesco Colosi di Tolentino, per le politiche della pesca Francesco Caldaroni di Civitanova, per le vittime della violenza Laura Iannone di Porto Sant'Elpidio, infine per la formazione e la cultura Loredana Moretti di Fermo. Nei prossimi giorni verranno ratificate altre nomine per altri settori che saranno oggetto di specifiche iniziative del Coordinamento».