Elezioni Politiche 2018, Fratelli d'Italia ha presentato liste e candidati marchigiani

«Abbiamo espresso il massimo potenziale del nostro Partito sia come rappresentanza territoriale che come impegno politico. Ora ci affidiamo al giudizio degli elettori, siamo ottimisti» Questa la dichiarazione di Carlo Ciccioli, Portavoce regionale del Partito di Giorgia Meloni nelle Marche. «Nord, centro e sud della Regione sono ben rappresentati nei due collegi proporzionali della Camera e in quello del Senato. Ora cercheremo di far conoscere il nostro progetto politico in ogni ambito sociale e culturale ed in ogni fascia generazionale».

La lista Marche sud alla Camera è guidata da Francesco Acquaroli, Sindaco di Potenza Picena, già candidato di Lega e Fratelli d'Italia alla Presidenza della Regione Marche alle ultime regionali con un lusinghiero risultato del 19% di consenso; la lista di Marche nord alla Camera vede capolista l'avvocato. Antonio Baldelli che è il portavoce Fdi provinciale di Pesaro. Alla circoscrizione regionale del Senato Carlo Ciccioli, portavoce regionale e già parlamentare.

«Nelle liste - commenta il Coordinamento Regionale di Fratelli d'Italia - sono presenti tutte le aree geografiche. Due i collegi uninominali alla Camera della coalizione di centrodestra che vedono protagonisti Fratelli d'Italia: ad Ascoli-San Benedetto Marco Fioravanti, giovane portavoce provinciale del Partito e Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, ad Ancona una indicazione del Partito nazionale nella persona di Laura Schiavo, rimasta vedova a 41 anni con tre figli perchè il marito, Dario Casotto di Padova, sottoposto alle pressioni del recupero crediti delle banche, non ha retto e nella prospettiva di vedersi mandare all'asta la casa per 44 mila euro di debito, si è suicidato. La signora Schiavo ha dichiarato che si sente onorata che Fratelli d'Italia “dia voce alle persone che subiscono vessazioni dagli interessi di usura delle banche e dalla spietatezza del sistema del recupero del credito. I Governi di Renzi e Gentiloni sono stati troppo vicini ai poteri forti delle banche e non hanno fatto nulla per sostenere i piccoli imprenditori. Nella crisi bancaria di Veneto Banca, di Banca Etruria e di Banca Marche ci hanno dato una mano solo a cadere ancora più in basso”. Su tale tema Fratelli d'Italia ha presentato in Parlamento una Proposta di Legge per perseguire penalmente il reato di stalking bancario».

Plurinominale Ascoli-Fermo-Macerata :

1)Francesco Acquaroli (Potenza Picena); 2)Lucia Albani (San Benedetto); 3) Andrea Putzu (Porto Sant'Elpidio); 4) Romina Tortolini (Monte San Giusto)

Plurinominale Pesaro-Urbino-Fano-Senigallia:

1)Antonio Baldelli (Pergola); 2) Maria Assunta Patregnani (Corinaldo); 3) Stefano Benvenuti Gostoli (Ancona); 4) Cristina Cannas (Tavullia) ;

Circoscrizione Senato Marche :

1) Carlo Ciccioli (Ancona); 2) Elena Leonardi (Porto Recanati); 3) Nicola Baiocchi (Pesaro); 4) Paola Pantanetti (Fermo)