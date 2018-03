Frane e smottamenti, Berardinelli su Paterno: «Frazione isolata, nessuno è intervenuto»

«Dopo 12 giorni dall'inizio dell'emergenza strade con la frazione di Paterno quasi isolata a causa di frane e smottamenti che hanno reso impraticabile la strada che porta in città, ancora nessuno ha provveduto a liberare da terra e alberi la sede stradale». Così il consigliere comunale Daniele Berardinelli sui disagi a Paterno, dopo che da alcuni giorni la frazione è rimasta isolata.

«I cittadini che abitano nella frazione sono impossibilitati a passare a causa del giusto divieto che evidenza la pericolosità del tragitto e sono costretti ad un giro di sedici chilometri tra andata e ritorno, sia per recarsi al lavoro, sia per accompagnare i figli a scuola, sia soprattutto per raggiungere le abitazioni di Paterno per accudire le persone anziane, quelle più in difficoltà. Nonostante le promesse di un intervento, seppur sempre tardivo, entro il 7 marzo, ancora nessun avvistamento di operai e tecnici per sgombrare la strada e metterla in sicurezza. Mi sento di fare da portavoce degli abitanti che sono anche molto preoccupati dalle notizie di possibili nuove piogge e che questo possa portare a peggiorare ulteriormente la situazione rendendo di fatto isolata la zona. Invitiamo l'amministrazione comunale ad intervenire immediatamente, ripristinando la viabilità al più presto».