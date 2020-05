Spiaggia libera di Portonovo riservata ai turisti degli hotel, Rubini (AIC): «Idea sbagliata»

«Apprendo da un comunicato stampa delle associazioni ambientaliste anconetane (Mezzavalle Libera Italia Nostra Onlus Ancona Forum "Salviamo il Paesaggio- Difendiamo i territori" - Provincia di Fermo , Legambiente Pungitopo Ancona) che il sindaco Mancinelli ha comunicato loro che una parte della spiaggia libera di Portonovo (lato chiesetta) sarà riservata ai turisti degli hotel circostanti. Mi pare una scelta da rispedire al mittente». Così Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Le concessioni private sul demanio pubblico sono già ampiamente sovrastimate rispetto agli spazi riservati alla spiaggia libera e, dati gli ulteriori restringimenti annunciati in ossequio ai protocolli anti contagio da Covid-19, non mi pare una grande idea limitate ancora di più l’arenile a disposizione dei cittadini. Inoltre faccio fatica a capire perché un turista che soggiorna in Hotel a Portonovo dovrebbe avere più diritto di andare al mare di qualsiasi altro libero cittadino. A tal proposito domani in Consiglio Comunale interrogherò urgentemente la giunta».