Notte Bianca, Rubini (AIC): «Porto antico perno del divertimento, non delle grandi navi»

«Che la notte bianca sia stato un successo è sotto gli occhi di tutti. Un risultato positivo per la città intera oltreché motivo di soddisfazione per chi da anni si prodiga per rilanciare la vita serale e notturna di questa città. Ma la notte bianca palesa un ulteriore dato oggettivo: il porto antico è il miglior spazio cittadino per l’organizzazione di eventi, festival, esibizioni e feste». Così Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città commentando l'evento che si è svolto nelle scorse ore nel capoluogo.

«Lo è per i suoi ampi spazi, per la sua centralità, per la sua bellezza, per la sua diretta connessione con il centro città e la Mole. Non si capisce dunque perché, a fronte di questa importante opportunità di sviluppo, Comune e Autorità Portuale persistano nel voler dedicare quell’area all’accoglienza delle grandi navi da crociera sottraendo occasioni e spazi ad eventi di qualsiasi tipo. L’occasione, dunque, mi è favorevole per ribadire la contrarietà di Altra Idea di Città alla realizzazione della nuova banchina al molo clementino, non solo per le note ragioni ambientali e paesaggistiche, ma anche per l’oggettiva incompatibilità di quel tipo di sviluppo croceristico con la possibilità di integrare e sistematizzare il porto antico come perno dell’intrattenimento cittadino. Ci auguriamo che su questo fronte si possa riaprire una riflessione comune».