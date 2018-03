Rubini, Altra Idea di Città: «La regione ritiri il patrocinio al convegno su Dio, Patria e Famiglia»

«Non è la prima volta che ci tocca prendere una chiara posizione di contrarietà di fronte all'emergere di posizioni fascistoidi ed ultra conservatrici. Così è stato in tutte le occasioni in cui si è data la possibilità di parlare a chi ha fatto e continua a fare dell'odio e dell'intolleranza l'unico strumento di propaganda e comunicazione a sua disposizione». A parlare è Francesco Rubini, candidato sindaco Altra Idea di Città

«Il convegno intitolato "Dio, Patria, Famiglia" che si terrà ad Ancona a partire dalla prossima settimana si inserisce a pieno titolo in questo filone di pensiero integralista, forgiato su una guerra a 360 gradi contro ogni diritto altrui, da quelli per i migranti a quelli per gli omosessuali , passando per chi professa o pratica un'altra religione. Vergognosa è dunque la scelta della Regione di patrocinare l'iniziativa che andrebbe piuttosto contrastata dentro e fuori le istituzioni. A nome di Altra Idea di Città chiedo l'immediato ritiro del patrocinio ed un'assunzione di responsabilità politica da parte della giunta regionale».