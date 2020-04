Trasporti e Fase 2, Rubini (AIC): «Si metta al centro la mobilità ciclabile»

ANCONA .- «Tra i tanti aspetti al centro della discussione sulla ripartenza graduale del paese dopo quasi 60 giorni di blocco totale c’è quello di una riorganizzazione complessiva dei trasporti con l’obiettivo di impedire ogni tipo di assembramento». A parlare è Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città.

«Da questo punto di vista l’occasione è ghiotta per rimettere al centro la mobilità ciclabile permettendo così a molti cittadini di avere un’alternativa valida al trasporto privato o pubblico su gomma. Preliminarmente sfatiamo un mito: nella nostra città ci sono tutte le condizioni per costruire percorsi ciclabili urbani capaci di collegare vaste zone del territorio. Ciò che fino ad oggi è mancata è stata la volontà politica e la capacità di programmare una mobilità cittadina meno schiava del traffico privato. Dunque, questa tragica pandemia può essere un’occasione per rimettere al centro politiche sulla mobilità diverse, utili a rilanciare un modo di muoversi alternativo e più sostenibile? Senz’altro e non c’è tempo da perdere. Lo diciamo da anni e lo ripetiamo anche oggi: andare in bici nel capoluogo si può, l’amministrazione faccia in modo che si possa fare in maniera efficace e sicura».