Forza Italia attacca il Comune: «No alla Sagra delle spuntature, si investa nelle periferie»

Forza italia Ancona ha partecipato alla Manifestazione dei residenti delle Periferie alle Casine di Paterno. «L'esasperazione dei residenti delle Periferie di Montesicuro, Sappanico e Casine di Paterno era stata da noi già registrata e per questo le istanze dei cittadini saranno sostenute con convinzione con azioni dimostrative e relative indagini sul posto». Così Teresa Stefania Dai Prà, Commissario Comunale Forza Italia Ancona e Luca Mariotti, vice commissario Forza Italia Ancona.

«Anni di inutili promesse, omissioni e rinvii dimostrano l'assoluta incapacità del Comune di rispondere alle esigenze dei cittadini di queste zone del Capoluogo Dorico. Il Comune si rivela ancora una volta impegnato ad investire, peraltro in maniera discutibile, solo su alcune parti della Città’. Questa Giunta Comunale ci ha abituati ad investimenti ingenti dimenticando la conseguente opera di manutenzione (vedasi Laghetti, parco giochi delle Palombare ecc..) e limitandosi poi ad opere provvisorie che, siamo certi, si dimostreranno inutili come la “pista ciclabile ad ostacoli”. Forza Italia Ancona ritiene sia assolutamente prioritario aprire “il capitolo economico delle frazioni” ed impegnare le poche risorse economiche delle casse Comunali nelle Frazioni di Montesicuro, Sappanico, Casine di Paterno, Candia e Torrette. L’evidente degrado e l’abbandono delle comunità periferiche sono da troppo tempo riscontrate dall’inquietante silenzio della pubblica Amministrazione.

Assistere a manifestazioni di strada, seppur pacifiche, evidenziano in maniera schiacciante la precarietà delle azioni Comunali e la costante crescita di focolai di disagio sociale. Riteniamo sia inoltre opportuno che il Comune riveda con urgenza l’autorizzazione della Sagra delle Spuntatura nel mese di Agosto in un contesto di assoluto pericolo per i cittadini. Nel sopralluogo effettuato dal nostro partito si evidenziano numerose situazioni di precarietà e la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza: della scalinata pericolante, alberi sradicati mura pericolanti con tutte le “linee guida Covid” da rispettare. Si pensi ad azioni risolutive e concrete senza ulteriore ritardo e si smetta di perdere tempo con inutili promesse autorizzando Feste visto anche la recente prorogatio del periodo d’emergenza portato al 31 dicembre».