Ancona Città d'Europa: FI lancia la petizione per lavoro, sicurezza e infrastrutture

Forza Italia ha lanciato la petizione popolare "Ancona città d'Europa", voluta dal Presidente Tajani, il coordinatore regionale Marcello Fiori e il senatore Andrea Cangini. Nelle sette proposte vengono indicate soluzioni per il rilancio del porto, ferrovia, aeroporto, sicurezza, impresa, lavoro e famiglie.

«Sabato, durante i banchetti per le Europee, il partito ha iniziato a presentare ai cittadini questa iniziativa riscontrando notevole interesse- spiegano in una nota il commissario comunale FI, Teresa Stefania Dai Prà e il coordinatore provinciale Daniele Silvetti- riteniamo sia determinate considerare la città Dorica come punto focale per il rilancio dell'economia, delle infrastrutture, della sicurezza a livello Regionale e Nazionale. La politica attuale ha reso Ancona fanalino di coda – prosegue la nota- mentre per Forza Italia la storia, la posizione strategica e la presenza del porto devono deve essere valorizzati, migliorati con investimenti mirati e posizionare Ancona come esempio trainante della Regione».