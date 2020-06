Forza Italia, Battistoni: «Ho effettuato 4 nomine dirigenziali per le Marche»

«Questa settimana ho provveduto ad effettuare quattro nomine dirigenziali per Forza Italia Marche. Innanzitutto quella di Gabriella Ciriaci a capo dipartimento agricoltura regionale. Gabriella vanta un importante profilo professionale e politico, sono convinto sapra' lavorare al meglio per il territorio. Sono anni che l'agricoltura e' fortemente penalizzata da Governi poco attenti ai problemi delle imprese e dei lavoratori. Anche nelle Marche c'e' la necessita' di porre attenzione al comparto agricolo, soprattutto in relazione alla spesa dei fondi europei destinati al settore, che in questi anni sono stati gestiti in maniera non certo ottimale». Cosi' in una nota il senatore Francesco Battistoni commissario regionale di Forza Italia Marche. Inoltre «ho affidato l'incarico di responsabile regionale del dipartimento giustizia a Margherita Turchetti, da dodici anni apprezzato avvocato della Provincia di Macerata. Con l'avvocato Turchetti- aggiunge il forzista- abbiamo gia' in mente di organizzare una serie di incontri sul tema della giustizia che sta molto a cuore ai cittadini. Ho attivato anche il dipartimento sport, affidando la delega ad Antimo Flagiello, attualmente dirigente regionale della Figc e coordinatore di Forza Italia di Potenza Picena».

Infine, «ho provveduto alla nomina di Paolo Giannoni a commissario di Forza Italia di Civitanova Marche. Paolo- conclude Battistoni- e' stato per due mandati consigliere comunale, e' un eccellente professionista e docente scolastico. La sua figura sapra' unire e dare slancio alla campagna elettorale che sta per iniziare. Siamo tutti molto fiduciosi. Il percorso che ho iniziato pochi mesi fa prosegue nella giusta direzione, sto riscontrando un giusto entusiasmo e grandi motivazioni su tutto il territorio. Forza Italia giochera' un ruolo fondamentale in queste elezioni regionali, ne sono certo».