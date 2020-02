Forza Italia contro l'abolizione della prescrizione, gazebo in piazza

«Passare tutta la vita in attesa di giudizio non è giustizia. Anzi, è la peggior forma di violenza contro i cittadini onesti. E l'abolizione della prescrizione è certamente la 'cura' che diventa ben peggiore del 'male'. Sì perché un Paese civile e democratico, come vogliamo che sia la nostra Italia, non abolisce certo la prescrizione bensì la lentezza dei processi». Forza Italia oggi sarà, come in tutte le Marche, presente a Porto San Giorgio, in piazza Matteotti, alle 15,30 con un gazebo contro l'abolizione della prescrizione.

«Da sempre siamo garantisti e in prima linea affinché chiunque, nel torto o nella ragione, possa avere giusti processi che i Cittadini tutti hanno il diritto di avere in tempi adeguati senza dover attendere anni, decenni, prima della sentenza. Chi sbaglia deve pagare e chi è innocente non deve mai e poi mai subire l'ingiusta detenzione. Eppure negli ultimi 25 anni ben 26.412 persone sono state risarcite dallo Stato proprio per essere state detenute ingiustamente. Ecco perché Forza Italia domani sarà, come in tutte le Marche, presente a Porto San Giorgio, in piazza Matteotti, alle 15,30 con un gazebo contro l'abolizione della prescrizione».