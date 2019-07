Forza Italia ancora con Dino Latini: "La vittoria delle Regionali passa anche per Osimo"

Forza Italia esprime autentica e convinta vicinanza umana e politica a Dino Latini ribadendo ancor più oggi la validità del proprio sostegno al progetto civico dallo stesso rappresentato alle recenti consultazioni amministrative.

"È indubbio infatti che la coalizione delle liste civiche supportata anche da Forza Italia Osimo ha rappresentato nei numeri l’unica vera alternativa di Governo al centrosinistra - così si legge in un comunicato stampa a firma del coordinatore provinciale Daniele Silvetti - E’ altrettanto vero, vista il concomitante risultato delle europee, che l’elettorato di centrodestra ha ampiamente riposto la propria fiducia al candidato Latini piuttosto che disperdersi in altri ipotesi ancora troppo individuali. Apprezzabile nei fatti l’atteggiamento della Lega che a livello Regionale e Provinciale ha manifestato al ballottaggio il proprio sostegno a favore proprio del candidato Latini. Tale atteggiamento rivela per davvero un autentica capacità di visione politica . Gli attacchi postumi, invece, nei confronti di Latini e l’atteggiamento quasi ossessivo nei suoi confronti non alimenta di certo il dialogo e scoraggiano una qualsiasi ipotesi di allargamento del centrodestra in previsione delle prossime regionali del 2020. Non riteniamo particolarmente lungimirante il continuo distinguo ma al contrario, decisamente penalizzante per la colazione di centrodestra che necessita quantomai di allargarsi sul territorio. Solo la capacità di dialogo ed il superamento di questioni antiche potranno portare in dote al prossimo candidato Governatore la migliore ed ampia coalizione possibile. I recinti e le esclusioni al contrario, oltre a far desistere potenziali alleati, determineranno il forte limite della proposta politica ed elettorale di centrodestra che al momento risulta essere forte solo sulla carta. Guai se pensassimo di aver vinto. Al contrario ritengo che il cartello politico dovrà essere il più ampio ed articolato possibile al fianco di chiunque sarà incaricato di condurre il centrodestra ad una vittoria storica. Sono ad ogni modo convinto che i vertici regionali dei tre partiti tradizionali di centro destra sapranno svolgere i giusti ragionamenti calmierando qualsiasi pulsione locale superando gli errori ed i metodi del passato. Anche per Osimo passa la lunga marcia verso le Regionali".