Un forum dedicato ai giovani: unanimità per la mozione di Ancora X Ancona

Il gruppo consiliare Ancora X Ancona esprime soddisfazione per l’approvazione nel consiglio comunale dei giorni scorsi della loro mozione sull’istituzione di un Forum dei Giovani della città di Ancona. La mozione chiede di impegnare il sindaco e la giunta a verificare la possibilità di dare vita ad un forum dei giovani, che possa essere luogo privilegiato di confronto e di dibattito democratico, in cui sia possibile raccogliere sollecitazioni e proposte su tutto quanto può riguardare la condizione giovanile. La mozione prevede di collaborare con le istituzioni scolastiche e con singoli docenti per la creazione e il funzionamento del forum.

«La mozione - spiega Massimo Fazzini, capogruppo di Ancora X Ancona - è nata dalla considerazione del fatto che i ragazzi – se da una parte sembrano sempre più distaccati dal mondo reale e immersi nel mondo social – dall’altra ci chiedono maggiore attenzione e possibilità di confronto, per comprendere meglio quello che succede intorno a loro, ci chiedono di avere degli spazi in cui confrontarsi e cercare anche risposte ai loro interrogativi».

«I colleghi consiglieri - continuano Lucia Trenta e Giuseppe Mascino - nella riunione di commissione prima e nella seduta del consiglio poi, hanno dimostrato di essere concordi di farci carico come amministrazione comunale di dare spazio ai giovani. Per garantire la più ampia partecipazione possibile, si è concordato di estendere la possibilità di partecipare al Forum a tutti i giovani di età compresa dai 14 ai 25 anni, che abbiano residenza o domicilio presso il comune di Ancona o che siano iscritti ad associazioni, scuole e università con sede nel territorio comunale».