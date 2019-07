Fontana dei Cavalli, c'è il progetto di restauro: impacchi bio e attrezzi ad alta precisione

La Fontana dei Cavalli non resterà sporca e mutilata all’infinito. Il Comune ha annunciato la messa a bilancio di 75.000 euro (iva esclusa) per il restauro del capolavoro di Piazza Roma. Addio segni del tempo e bentornati pezzi mancanti, prelevati o semplicemente danneggiati più volte da chissà chi. Prevista anche la manutenzione annua per 8.000 euro (10 interventi ordinari e uno straordinario).

I tempi della realizzazione non sono ancora stati calendarizzati, ma la relazione tecnica a disposizione del Comune è già molto precisa sulle fasi operative. Le ipotesi di intervento prevedono la pulitura della superfice dallo sporco accumulato e dalle croste scure causate dallo smog, alghe, muffe e licheni. Tutto attraverso impacchi e disinfestazione biologica e getti di acqua distillata prima e dopo l’intervento. Prevista anche la rimozione delle stuccature interne ed esterne al catino e, ovviamente, il ripristino delle parti mancanti in pietra lavorata (come il supporto per la zampa di uno dei cavalli) con ancoraggi in acciaio Inox . Per le rifiniture I tecnici utilizzeranno attrezzature di precisione come vibro incisori ad aria compressa. Per basamento e gradoni sono previsti, oltre il ripristino dei pezzi mancanti con lo stesso tipo di pietra, trattamenti protettivi in resina che eliminano il rischio di scivolamento sulle superfici bagnate.