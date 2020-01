Gestione fondi europei, Lega: «Il Pd nega l'evidenza»

Ancona, 13 Gennaio 2020 – “Sulla gestione dei fondi europei la Lega ha ragione, lo conferma anche la sezione “Affari e Finanza” dell’edizione di oggi de La Repubblica. Per quanto Ceriscioli ed il PD andranno avanti a negare l’evidenza?”. Così il responsabile della Lega Marche Sen. Paolo Arrigoni ed il consigliere regionale Mirco Carloni, a seguito di un articolo nella apprezzata sezione economica del quotidiano, tornano sul tema che ha tenuto banco nei giorni scorsi.

«Pur avendo scongiurato il rischio di fondi non spesi e di conseguenza ritirati dall’UE, il 2019 è solo un anno rispetto all’ultimo programma europeo di investimenti che si sviluppa nel quinquennio 2014-2020. Nell’intero periodo la percentuale dei progetti conclusi a livello nazionale è del 28%, restano 38 miliardi ancora da spendere ed è questa la vera sfida da affrontare nei prossimi anni”, spiegano Arrigoni e Carloni. “Mentre alcune regioni sono però sulla buona strada, avendo già speso, entro il 2023, il 50% della dotazione complessiva, le Marche arrivano ultime anche in questa classifica con appena il 20,57% dei fondi spesi!».

«Meno si è speso e certificato e più rimane da spendere e da certificare per finanziare le infrastrutture, i servizi alla persona o gli incintivi alle imprese”, continuano gli esponenti leghisti. “Nonostante le responsabilità di questo grave ritardo siano interamente della Giunta Ceriscioli, una volta al governo della Regione Marche la Lega e il centrodestra sapranno rimboccarsi le maniche per accelerare i progetti e riportare in porto la nave che affonda».