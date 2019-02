Filottrano, la lista civica "La mia città" presenta il candidato sindaco

FILOTTRANO - Amilcare Giovagnetti è il candidato sindaco della lista civica “La Mia Città”. Filottranese, laureato in Ingegneria col massimo dei voti all’Università di Ancona, è coniugato, ha un figlio ed ha lavorato come dirigente per importanti aziende informatiche. Non ha mai ricoperto ruoli politici ma, terminata l’attività lavorativa, ha accettato di dedicarsi a tempo pieno a questa nuova sfida «mettendomi in gioco per migliorare la realtà della città e per ristabilire un rapporto di ascolto e fiducia con i cittadini».

«Sono molto pragmatico e determinato nel raggiungimento degli obiettivi e abituato ad operare con la consapevolezza che c’è sempre da imparare ed ascoltare». La lista civica che lo sostiene, “La Mia Città”, è supportata dall’area di centro-destra e da persone della società civile che ne condividono valori e progetto.