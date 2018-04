Filo diretto con il sindaco, Valeria Mancinelli incontra i cittadini

Prosegue il confronto diretto con gli anconetani. Oggi il sindaco Valeria Mancinelli, ricandidata alle prossime amministrative, sarà presente dalle ore 17 alle 19.30 nella sede del Comitato elettorale, nella Galleria Dorica, per incontrare i cittadini ed ascoltare idee e suggerimenti utili per proseguire insieme il percorso di rinnovamento del capoluogo.

Gli incontri hanno preso il via lo scorso mercoledì. Tra i temi ricorrenti sollevati dai cittadini, il decoro urbano e lo sviluppo turistico, in particolare riguardo la Mole Vanvitelliana, su cui sono anche state avanzate interessanti proposte di ulteriore valorizzazione. Oggi in programma il secondo appuntamento, in cui gli anconetani potranno informarsi ed esprimere la propria opinione sulle questioni centrali delle politiche cittadine direttamente a colloquio con Valeria Mancinelli. La sede del Comitato è aperta tutti i giorni, con orario 17 – 19.30, dal lunedì al sabato; è presente un collaboratore della giunta Mancinelli per annotare esigenze e proposte dei cittadini.