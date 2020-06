Fase 2, manovra Marche: Ceriscioli firma la legge sulle misure straordinarie

ANCONA - Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha sottoscritto questa mattina la legge regionale 20 sulle 'Misure straordinarie e urgenti connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche' approvata dal consiglio regionale nell'ultima seduta. La legge, firmata oggi, sara' pubblicata domani ed entrera' in vigore venerdi' 5 giugno. Il provvedimento, approvato con i voti favorevoli della maggioranza e del Movimento 5 stelle (tranne Piergiorgio Fabbri, astenuto), mentre il centrodestra non ha partecipato al voto, stanzia risorse per 106,7 milioni di euro a favore di famiglie, imprese e artigiani danneggiati dall'emergenza Coronavirus. La manovra si completera' con una delibera della giunta arrivando ad una cifra complessiva di 210 milioni di euro.

