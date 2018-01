Elezioni, il candidato sindaco di falconara a sinistra sarà una scelta condivisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La scelta del candidato sindaco di “Falconara a sinistra” sarà effettuata collegialmente, prendendo in considerazione la volontà di tutto il gruppo che partecipa alla costruzione del progetto e delle altre forze di Sinistra che vorranno unirsi alla coalizione per realizzare una vera alternativa di governo della città. Altrettanto sarà per i candidati consiglieri. Il progetto politico della lista accoglie le proposte di tutti coloro che si riconoscono nei valori e negli ideali della sinistra diffusa. E’ un progetto inclusivo ed aggregante che da un lato vuol contrastare il vuoto scientemente costruito dalla destra che amministra la città di Falconara da un decennio, e dall’altro vuol offrire risposte a quei soggetti politici rimasti a i margini, a tutti coloro che hanno visto trasformare la crisi economica in crisi sociale. Bisogna andare oltre la Falconara dell’apparenza, dove si vendono croissant in sagre paesane mentre alla Caritas c’è la fila per un barattolo di fagioli, dove occorre il respiratore per passeggiare in centro e la muta da sub per fare il bagno al mare; una Falconara dove è stato consapevolmente veicolato il virus del razzismo, del tutti contro tutti, del “mors tua vita mea”. Vogliamo provarci con umiltà e determinazione, nella speranza di poter reintrodurre nella nostra città quei caratteri identitari che gli sono propri: la solidarietà, l’uguaglianza e il rispetto reciproco. Per farlo ci siamo messi in gioco, nel rispetto delle legittime appartenenze, nella consapevolezza di poter e voler fermamente aggregare e costruire una risposta concreta alla destra e al populismo. Noi ci siamo, ci siamo per unire, per costruire una autentica alternativa, senza compromessi, senza trucchi, senza maschere, ma con la coerenza e la determinazione di uomini e donne che si mettono in gioco in prima persona per riportare i valori della democrazia al centro della politica di Falconara. Nei prossimi giorni proseguirà in percorso già avviato, finalizzato alla costruzione di una lista e di un programma partecipato. C’è posto per tutti e per le idee di tutti. Se non ora, quando? Per info: sinistra.falconara@gmail.com