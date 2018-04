Bando ex Mutilatini, Lucchetti (Verdi): «Noi dalla parte dell'interesse ecologico»

«Si riaccendono interrogativi e stoccate sul caso ex Mutilatini di Portonovo: un bene comune di grande valore e potenziale turistico per chi intende sviluppare nella Baia un progetto che abbia come punto di riferimento l'ecologismo. Ma l'ecologismo è un tema importante, delicato; è il cuore pulsante della nostra missione politica, come Verdi. Quindi, ci troviamo a disagio di fronte ad esternazioni che mirano, più che altro, a cavalcare polemiche di pancia». Così Diego Lucchetti, del Gruppo Verdi Ancona sul bando dell'ex Mutilatini di Portonovo.

Perchè se è vero che a suo tempo ci sia stata della ruggine burocratica, è altrettanto vero che l'amministrazione comunale ha lavorato duramente per superare certe lentezze. Poi dalla lamentela sulle tempistiche “slow” si è passati alle condizioni per l'acquisto del bene non troppo favorevoli, secondo l'Associazione che ha manifestato l'interesse. Ma anche qui, l'Amministrazione ha provveduto a migliorare ed aggiustare il tiro, proprio per incontrare le esigenze delle "imprese sociali", Associazione di cui sopra compresa. Ma niente! Non va bene neanche adesso. Allora crediamo sia il caso di fare un po' di chiarezza! Noi Verdi siamo sinceramente dispiaciuti. L'impasse in cui la situazione è piombata va risolta quanto prima. Proponiamo un nuovo tavolo di concertazione, ma che vada finalmente verso una soluzione condivisa e concreta. E ribadiamo che l'amministrazione ha lavorato in questo senso. Quindi, che noi Verdi siamo dalla parte dell'interesse ecologico non credo nemmeno che ci sia bisogno di dirlo, ma se c'è qualcuno che, invece, intende lucrare su questo tema, beh...allora dobbiamo rivedere il tutto dalla base».