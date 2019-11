Riqualificazione ex Ipsia, torna l’ipotesi Inail: potrebbe ospitare gli uffici regionali

Ex Ipsia, spunta l’ipotesi di trasformarla nella nuova sede dell’Inail. La possibilità è emersa durante il consiglio comunale di ieri. Il sindaco Valeria Mancinelli ha risposto all’interrogazione del consigliere M5S Gianluca Quacquarini sul destino dell’immobile.

La Mancinelli ha ripercorso la cronistoria dell’ex scuola di via Curtatone, fatta di manifestazioni di interesse e esplorazioni prima dell’Inail poi del Mibac. Quest’ultimo cercava una sede per l’archivio di Stato, ma durante i colloqui è spuntato di nuovo il primo pretendente che sta cercando un immobile per trasferire gli uffici regionali attualmente dislocati a piazza Santa Maria. «L’Inail sta cercando una sede da acquistare- ha spiegato la Mancinelli- abbiamo chiesto il parere della soprintendenza, poi però la cosa si è interrotta per le note vicende giudiziarie ma la nostra intenzione è quella di andare avanti». La Mancinelli ha precisato che né con il Mibac né con l'Inail si è arrivati a una fase vincolante: «Solo esplorazioni finora».