Altra Idea di Città lancia il festival sull'ambiente: ciclo di eventi a favore del clima

Si è svolta questa mattina, presso il Comune, la conferenza di Altra Idea di Città per presentare il festival sull'ambiente "Eco-sistema, le voci della crisi ambientale" alla presenza dei portavoce Marta Rossini e Alessio Moglie e del consigliere comunale Francesco Rubini. La due giorni di incontri sarà venerdì 21 e sabato 22 presso il Parco di Posatora: il primo giorno interverranno alcuni esponenti dei movimenti ambientalisti locali, mentre il secondo giorno ci sarà un dibattito tra i due giornalisti Valerio Calzolaio e Marco Benedettelli con al centro il tema delle migrazioni ambientali. Nell'ottica di promuovere azioni a favore del clima, sul fronte dell’attività consiliare, Altra Idea di Città ha inoltre presentato una mozione per dichiarare lo stato di emergenza climatica anche nella nostra città come già fatto da altri comuni.

Nel filone degli eventi ambientali, dopo la diffusione del documento contro il progetto della nuova banchina per l'attracco delle grandi navi, Altra Idea di Città ha inoltre annunciato un incontro per domenica 7 luglio alle ore 19:30 presso il Lazzabaretto dove interverrà Chiara Buratti rappresentante del Comitato "No grandi navi" di Venezia. Crediamo sia importante il punto di vista di un movimento che da anni si batte contro le devastazioni ambientali portate dai giganti del mare e, pur conoscendo la profonda differenza tra Venezia ed Ancona, siamo consapevoli che alcune tematiche sociali ed ambientali sono comuni. Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare per acquisire maggiore consapevolezza degli impatti ambienti che tali opere hanno sulla città e non solo.

Gallery