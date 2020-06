Maturità nelle Marche, Ceriscioli: «Quest'anno è un giorno ancora più speciale»

«Oggi e' un giorno molto importante per tanti ragazzi marchigiani. È il giorno dell'esame di maturita'. Un momento significativo nella vita di ognuno di noi e che conclude il percorso scolastico. Quest'anno e' ancora piu' speciale dato che per tanti si tratta del primo giorno di scuola dopo la difficile fase legata all'emergenza Covid-19. Si tratta di un evento emozionante e che rimarra' indelebile per sempre».

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, nel giorno in cui inizia in tutta Italia l'esame di maturità. «Grazie a tutti gli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale nella formazione dei futuri adulti e un grande in bocca al lupo a tutti i giovani che oggi affronteranno l'esame- conclude Ceriscioli-. Che sia di buon auspicio per un futuro ricco di soddisfazioni e di successi personali e professionali».