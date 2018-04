Aria irrespirabile, il presidente di Confindustria: «Lasciare Api fuori da campagna elettorale»

L'eco mediatica suscitata dall’inconveniente verificatosi nella Raffineria di Falconara ha spinto Claudio Schiavoni, Presidente Confindustria Marche Nord, a intervenire: «Non entro nel merito degli eventi già ampiamente chiariti dall’azienda: sottolineo solo il fatto che la stessa è intervenuta immediatamente con le migliori tecnologie per contenere le emissioni odorigene e il problema è stato completamente risolto in pochi giorni. Quello che mi sembra corretto sottolineare è che non si può cavalcare questo avvenimento come tema di campagna elettorale, che al pari di molte altre nel Paese sembra a questo punto sempre più priva di contenuti di spessore».

Confindustria Marche Nord conferma che la proprietà e il management, pur nella consapevolezza di operare in un settore delicato, hanno sempre dedicato grandi risorse e attenzione al tema della sicurezza sul lavoro e dell’impatto ambientale: basti citare che già nel 2010 il sito di Falconara ha ottenuto, prima raffineria in Italia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Questa autorizzazione significa ottemperare ad una serie di norme e un impegno considerevole a livelli tecnico, umano ed economico a favore dell’evoluzione ambientale del complesso industriale.

«Il sito di Falconara - continua Schiavoni - è una realtà che ha un grande valore economico sul nostro territorio: è il principale operatore del porto in quanto a merci movimentate ed è un significativo bacino occupazionale. Proprio nella consapevolezza del valore aggiunto in termini di competenze che API può mettere a disposizione, nel 2014 come Confindustria avevamo addirittura ipotizzato la costituzione di un centro di ricerca applicata su energia e ambiente proprio a Falconara, in partnership anche con la Politecnica delle Marche. In quanto associazione che tutela il ruolo dell’industria sul territorio auspichiamo da parte delle amministrazioni un aiuto a promuovere un dibattito sereno e scevro da manipolazioni elettoralistiche che, grazie anche a una informazione trasparente, stimoli la collaborazione costruttiva tra aziende e territorio nell’interesse dell’ambiente e dello sviluppo dell’economia».