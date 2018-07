Tornano i Giovani Democratici, eletto il nuovo segretario

Mercoledì, presso la sede del 1°circolo PD, si è svolto il congresso dei Giovani Democratici di Ancona. L’assemblea ha eletto all’unanimità come nuovo segretario di circolo Enrico Giambuzzi, 24 anni, studente di giurisprudenza, che succede così a Pietro Casalotto. Il neo segretario della giovanile ha prefissato come obiettivo quello di coinvolgere di più i giovani della sua generazione nelle vicende di attualità e dell’attivismo politico, come ha ribadito nel documento congressuale "Formare i giovani. Formare il futuro” votato dall’assemblea.

«Viviamo in un tempo difficile, fatto di incertezze politiche ed economiche, dove i giovani non si sentono rappresentati, dobbiamo allora rispondere a questo problema, coinvolgendoli e rendendoli informati di ciò che sta succedendo nella nostra società» così Giambuzzi ha concluso il suo intervento prima della proclamazione ufficiale.