Ex Merloni, Lodolini (Pd): «A rischio 700 posti di lavoro per problemi di credito»

FABRIANO – «Siamo in contatto con il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova perché è necessario che il Governo intervenga in questa vicenda che mette a rischio 700 lavoratori del territorio di Fabriano».

Il deputato Emanuele Lodolini insieme al collega umbro Giampiero Giulietti, si è già attivato a sostegno dei 700 lavoratori della JP Industries, ex Antonio Merloni che, per mancanza di apertura di credito da parte delle banche, sta facendo vivere giornate di tensione ai lavoratori del settore dell’elettrodomestico. Nello stabilimento marchigiano così come in quello umbro, si producono lavatrici e frigoriferi e, dopo la vertenza che ha portato all’acquisizione della ex Antonio Merloni da parte di JP Industries che Lodolini con Giulietti ha seguito molto da vicino, si sta portando avanti il piano industriale per il rilancio del settore.

«Il contendere riguarda strascichi finanziari della vecchia gestione – insistono Lodolini e Giulietti – che tuttavia non devono minare l’operatività presente e futura dell’azienda in un territorio fortemente provato dalla crisi del settore industriale». «Conto di avere risposte soddisfacenti – ha concluso – o valuteremo iniziative anche eclatanti»