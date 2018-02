Elezioni politiche 2018, Emanuele Lodolini ha aperto la campagna elettorale ad Ancona

Parte la corsa alla riconferma al ruolo di deputato per Emanuele Lodolini che ha invitato amici e simpatizzanti ad un incontro per brindare ai 33 giorni che mancano alla consultazione elettorale del 4 marzo.

«In questi anni in Parlamento - ha detto Lodolini - ho cercato di essere un megafono delle istanze del territorio mantenendo fede alla promessa fatta nel 2013 che se fossi stato eletto noi sarei andato io, da solo, alla Camera dei Deputati ma saremmo andati noi, tutti insieme. In questi anni, girando le Marche, e questa provincia in particolare, ho avuto modo di vedere e percepire, ancora una volta, la forza mite di questa comunità, che reagisce alle difficoltà compattandosi e cercando la migliore soluzione possibile con le risorse a disposizione. Sono orgoglioso e fiero di esserne un rappresentante privilegiato. Oggi parte ufficialmente la mia campagna elettorale. Mi troverete, come nei mesi scorsi, dentro alle aziende, fra le persone, nelle associazioni di volontariato e fra gli operatori di pubblica sicurezza. Un megafono ha bisogno di tante voci per svolgere al meglio il suo lavoro. Ora avanti, insieme, verso il 4 marzo».