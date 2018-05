Altra Idea di Città appoggia gli universitari: «Studenti in città trattati da anni come zombie»

«Altra Idea di Città Ancona esprime massimo sostegno, alle rivendicazioni espresse oggi dall'associazione universitaria Gulliver riguardanti Ancona città universitaria ritenendole fondate e pienamente condivisibili. Come Altra Idea di Città, non solo le sosteniamo, ma riteniamo che siano doverose scelte e politiche mirate in questo senso». Così la lista civica dopo le rivendicazioni di questa mattina da parte dell'associazione Gulliver.

«Ancona città universitaria è e sarà sempre al centro del nostro programma, con l'obiettivo di valorizzare al meglio i quasi 17 mila studenti presenti in città ormai da troppi anni trattati come zombie. Occorrono spazi di aggregazione, creazione e rafforzamento di aule studio, un trasporto pubblico 24 ore su 24, servizi, agevolazioni fiscali ed economiche ed un impegno forte sul tema degli alloggi. L'Università può e deve essere uno dei motori di rilancio di questa città, strumento di innovazione e progettazione, leva economica e sociale. Il primo provvedimento che prenderemo una volta al governo della città sarà quello di istituire il consigliere comunale aggiunto degli studenti, importante veicolo di partecipazione e condivisione delle scelte da prendere di concerto con Università e Amministrazione Comunale».