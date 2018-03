Elezioni Politiche 2018, Vecchio alle urne insieme alla moglie: entrambi candidati

Danilo Vecchio (Popolo per la Costituzione) ha votato nel primo pomeriggio al seggio delle scuole Giovanni pascoli ad Ancona. E’ candidato all’uninominale alla Camera per Ancona: “Oltre a me ha votato anche la mia compagna, Diana Laura Miahai, candidata al proporzionale per la Camera nel collegio Marche Nord. Con piacere e soddisfazione ho votato me stesso in nome e per conto di quei cittadini che rappresento a difesa della Costituzione”.

