Elezioni Politiche 2018, la candidata Serenella Fucksia alle urne

Serenella Fucksia, candidata di Noi con l'Italia al proporzionale per la Camera Marche Nord, ha votato nel tardo pomeriggio presso il suo seggio di riferimento a Fabriano. «Votare è un dovere, ma anche e soprattutto l’esercizio di un diritto democratico. Non dimentichiamolo mai, non diamolo mai per scontato- ha commentato la Fucksia- pima dei risultati, che commenteremo domani, c’è l’emozione di esserci. Tutti liberi e ugualmente protagonisti».

