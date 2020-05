Regionali 2020, Verdi e Civici sostengono la candidatura di Mangialardi presidente

«Nelle Marche bisogna suggellare un patto per una grande alleanza per l'equità generazionale, lo sviluppo sostenibile e l’ambiente». Così Gianluca Carrabs (Verdi) e Massimiliano Bianchini (Civici) che annunciano il sostegno alla candidatura di Maurizio Mangialardi a presidente della Regione Marche nelle prossime elezioni.

«La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima che effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale - scrivono -. Bisogna lanciare un’alleanza per il clima che deve agire subito e l’azione deve essere rapida e decisa. I Comuni svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di Co2 è associato alle attività urbane. Il cambiamento climatico è la sfida del nostro tempo. Maurizio Mangialardi alla guida dell’Anci ha dimostrato anzitempo grande attivismo su questi temi, facendosi promotore e sottoscrittore del Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima. Con lui si aprirà una fase nuova che coinvolgerà sempre di più il mondo dell’associazionismo, del terzo settore e i movimenti civici».

«Oggi è imprescindibile una grande alleanza per il clima che promuova un nuovo modello di sviluppo, partendo dai Verdi con i Civici di Massimiliano Bianchini, per aprirsi alle più importanti esperienze amministrative del nostro territorio. Dobbiamo impegnarci nell'attuazione di politiche attive, per garantire a tutti i cittadini i servizi pubblici essenziali, dalla sanità ai servizi sociali, dal lavoro, all'istruzione, migliorando i risultati ottenuti negli ultimi 5 anni. Con loro disegneremo il nuovo modello di sviluppo delle Marche più equo, sostenibile e legalitario».