Regionali, Ricci: «Pd-M5S insieme, sia obiettivo anche del premier»

«Credo che le parole di Zingaretti vadano interpretate con la volonta' di fare diventare questa coalizione di governo, che non ha alternative in questo momento, anche una coalizione di governo per le regionali». Lo spiega alla Dire il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, riferendosi alle parole del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti pronunciate, questa mattina, nel corso della sua relazione introduttiva alla direzione dem.

«Se siamo qui, non travolti dalla demagogia populista della destra- le parole di Zingaretti-, e' perche' abbiamo fatto la scelta di dare vita a questo Governo Conte, tentando una strada fatta di alleanze tutte nuove. Ma se non avessimo fatto questa scelta avremmo avuto un Governo di destra presieduto da Salvini e vi lascio immaginare in quale isolamento l'Italia si sarebbe trovata». Il primo cittadino, in vista delle elezioni regionali in programma a settembre, auspica un'alleanza tra il Pd ed il M5s in piu' regioni possibili. «Credo che dovremmo lavorare in tutte le regioni per presentare unita la compagine che in questo momento sta governando il paese- continua Ricci-. Non deve essere solo un obiettivo del Pd, ma deve essere un obiettivo di chi guida il Governo a iniziare dal presidente Conte che ha tutto l'interesse politico che le prossime elezioni regionali vadano bene e che la coalizione che governa l'Italia possa governare tutte le regioni italiane. La data? Meglio i primi di settembre che ottobre, anche perche' dal punto di vista epidemiologico il Comitato scientifico ritiene molto piu' pericoloso il mese di ottobre che il mese di settembre».

Il primo cittadino pesarese, presidente delle Autonomie locali italiane, ne ha anche per il leader della Lega Matteo Salvini. «Con Salvini avremmo avuto il Governo degli irresponsabili ed invece quando si governa, a maggior ragione in un'emergenza storica come questa, serve grande coraggio e responsabilita'- conclude Ricci-. Esattamente quello che anche oggi il Pd con Zingaretti ha dimostrato mettendosi a disposizione di un progetto per una nuova Italia post emergenza Coronavirus e sostenendo lealmente il Governo Conte».