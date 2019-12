Ancona, Macerata e Loreto, Giorgia Meloni nelle Marche: ecco il programma

Confermata la prima visita di Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d'Italia, nelle Marche per giovedì 5 dicembre con la sua presenza ad Ancona, Macerata e Loreto. Nella tarda mattinata avrà una serie di incontri privati a Loreto e ad Ancona con il mondo cattolico ed esponenti delle categorie produttive. Alle 15 invece sarà ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse per incontrare la stampa e i dirigenti regionali, illustrando il progetto per una alternativa di governo nelle Marche e la classe dirigente che Fratelli d'Italia intende presentare. Successivamente si recherà a Macerata dove alle 17 al cinema Italia, da dove lancerà il manifesto nazionale di Fratelli d'Italia contro la droga.

«Purtroppo Macerata, suo malgrado, è diventata città simbolo della droga - ha affermato Carlo Ciccioli, portavoce regionale di FdI - l'omicidio della povera Pamela, tagliata a pezzi e il cui corpo fu abbandonato lungo la strada in due trolly, la mafia nigeriana che impera in città, la centrale di spaccio regionale all'Hotel House di Porto Recanati, il ferimento a martellate nei giorni scorsi del primario del Sert da parte di un paziente nei locali dell'Asur. Occorre voltare pagina e da Macerata si lancia la sfida per salvare le giovani generazioni e la nostra società dalla piaga della droga».