Il PD mette in quarantena Ceriscioli, Lega: «Cercano di scaricare su una sola persona»

«In questi giorni il Partito Democratico sta mettendo in atto un maldestro tentativo di isolare Ceriscioli, come si fa con il Coronavirus per evitare contagio. La responsabilità dei disastri di questi anni di mal governo non è però solo sua e il centrosinistra non se la caverà nascondendo in un angolo il suo presidente».

A dichiararlo è il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche, insieme ai consiglieri regionali Sandro Zaffiri, Mirco Carloni, Luigi Zura Puntaroni e Marzia Malaigia. «In questi cinque anni Matteo Ricci, Valeria Mancinelli e tutto il PD erano con Ceriscioli nella cabina di comando ora è troppo comodo, a pochi mesi dalle elezioni, cercare di rifarsi una verginità con lo scaricabarile e mettere in quarantena questo debole governatore, magari riciclandolo con altri e inappropriati incarichi. Se il PD si vergogna di come ha ridotto la sanità regionale, del fallimento e dell'immobilismo sulla ricostruzione e di aver completamente dimenticato i territori dovrebbe chiedere le immediate dimissioni di tutta la Giunta regionale, complice della pessima amministrazione di Ceriscioli. Cercare di convogliare tutte le colpe su una sola persona è una pessima operazione di trasformismo che i marchigiani sapranno rispedire al mittente il giorno delle elezioni».