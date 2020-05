Nasce il Partito comunista nelle Marche

E' stato costituito il comitato regionale del Partito comunista nelle Marche, con sezioni aperte in ogni provincia. Appena possibile sarà presentato il partito sul territorio alla presenza del segretario generale Marco Rizzo, in preparazione anche per la Regione Marche, del 3° Congresso nazionale del partito comunista, previsto per il 7 e l’8 novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Importante sarà il lavoro di questi mesi difficili per farci trovare pronti alle future elezioni regionali - si legge in una nota stampa - La crescita costante del Partito Comunista in questi anni, sia in termini quantitativi che qualitativi che di consenso, è frutto della perseveranza e del lavoro quotidiano di tutti i militanti, della chiarezza e della fermezza delle nostre posizioni, della forza della nostra ideologia. Questo importante risultato costituisce la base sulla quale costruire un’organizzazione sempre più forte e sempre più radicata nei luoghi di lavoro, nei territori e in tutta la società. Ora i lavoratori e le classi popolari hanno il loro partito anche in questa regione".