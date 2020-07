Regionali 2020, al via la campagna di Italia Viva: incontro con Lucia Annibali

Parte con una presenza importante la campagna elettorale di Italia Viva a Senigallia. L’on. Lucia Annibali, Capogruppo in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e nota anche per il suo impegno sul tema della lotta alla violenza contro le donne ha incontrato Gennaro Campanile, candidato sindaco a Senigallia e Fabiola Caprari, candidata al consiglio regionale dopo quella di Maurizio Marchionni e di Renato Galeazzi. Presenti anche la coordinatrice provinciale Silvia Rosati e la coordinatore territoriale Daniele Craxi, che hanno espresso soddisfazione per l’attenzione che l’onorevole Annibali sta prestando alla situazione politica locale.

Inoltre Fabiola Caprari, consigliera comunale di Montemarciano, ha approfondito con la Annibali alcuni punti delle proposte delle loro candidature per il consiglio regionale, puntando l’attenzione in particolare sulla necessità di inserire Senigallia in percorsi turistici che vadano oltre la stagionalità, coinvolgendo la Regione nel finanziamento di interventi per il recupero e l’utilizzo di strutture da destinare ad iniziative di formazione e culturali, potenziando inoltre gli interventi a difesa della costa a tutela delle strutture balneari. Il Coordinamento provinciale di Italia Viva ed il Comitato di Senigallia hanno infine programmato una serie di eventi elettorali che vedranno la partecipazione di Lucia Annibali e di altri esponenti nazionali del Partito a sostegno dei candidati alle elezioni del settembre prossimo.