«Ceriscioli sprecato a fare il professore di matematica»

«Mi dispiace per i ragazzi ma credo che Ceriscioli sia sprecato a tornare a fare il professore di matematica».

Così l'assessore regionale al Bilancio delle Marche Fabrizio Cesetti commenta l'esito della riunione regionale del gruppo Pd che ieri pomeriggio si é confrontato con il vicesegretario regionale dei dem marchigiani Fabiano Alessandrini sulla scelta del candidato governatore per le prossime elezioni. Del resto Cesetti, nei giorni scorsi, é stato uno dei primi a chiedere a Ceriscioli di ricandidarsi. Lo stesso governatore marchigiano ha però più volte confermato il passo indietro a favore di Maurizio Mangialardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Prendo atto delle dichiarazioni di Ceriscioli e dunque pieno appoggio a Mangialardi che é un bravissimo sindaco ed un ottimo presidente regionale dell'Anci- spiega Cesetti-. Come ho già avuto modo dire ritenevo, anche per dare continuità alla gestione dell'emergenza Coronavirus, che Ceriscioli dovesse ricandidarsi presidente con Mangialardi al fianco come assessore. E ritenevo pure che dovessero essere quegli stessi che avevano indotto Ceriscioli nei mesi scorsi a fare un passo indietro a fargli fare oggi un passo in avanti. Questo non é stato: legittimo ma é contestabile. Ceriscioli resta comunque una validissima risorsa per il Partito Democratico».