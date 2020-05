Regionali 2020, Ceriscioli: «Testimone a Mangialardi e torno a fare il professore»

ANCONA - «Tornero' a fare il professore». Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, nel corso della videoconferenza stampa che ha convocato a palazzo Raffaello, insieme agli altri componenti della giunta, per fare il bilancio dell'attivita' amministrativa portata avanti in questi 5 anni.

«Se le elezioni regionali si tenessero il 13 settembre tornerei a scuola il giorno dopo il voto- dice Ceriscioli-. Quello e' il mio lavoro e quindi ci torno molto volentieri. Per quanto riguarda la data del voto il 20 settembre non e' la data concordata tra le Regioni perche', dato che molti seggi elettorali vengono allestiti negli istituti scolastici, si teme di interrompere la scuola pochi giorni dopo essere stata avviata. Si preferiva la data del 12-13 settembre piuttosto che quella del 6 settembre o quella di fine luglio che resta un'indicazione importante. Anche se su luglio o il Governo decide tra oggi e domani o e' una data che non esiste piu'». Nessun passo indietro del governatore marchigiano che ribadisce la decisione di rinunciare alla ricandidatura in favore del presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi. «Oggi abbiamo presentato il programma elettorale realizzato in questi cinque anni- conclude Ceriscioli-. Una bella eredita' per chi verra'. Nel senso che chi verra' trovera' un bilancio che ha ridotto il debito, ha distribuito risorse e ha dato stabilita' al sistema. Si ritrovera' con investimenti importanti in corso, progetti di rilancio della regione e fondi per la ripartenza delle connessioni. Una quantita' di lavoro davvero impressionante che potra' aiutare chiunque verra' qui. È nota la scelta fatta da me: favorire l'unita' delle forze politiche del centrosinistra verso un'altra figura. So che questo percorso sta andando avanti e in ogni passaggio ha avuto il mio pieno e ampio sostegno».