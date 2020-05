Regionali 2020, Italia Viva Marche: «Per ora nessun accorso sul candidato»

ANCONA - «Crediamo sia ora di ragionare su proposte e programmi di rilancio per il nostro tessuto economico, per una rinnovata visione in campo sanitario, per efficaci piani per il turismo e di decidere una volta per tutte il candidato del centrosinistra considerato che al momento non esiste fra partiti alcun accordo in merito». A dirlo in una nota sono i coordinatori provinciali ed il gruppo regionale di Italia Viva Marche che chiedono di riprendere la discussione sulle elezioni regionali qualora, come auspicano la maggior parte dei presidenti delle Regioni, si dovesse votare a luglio. Emergenza sanitaria permettendo ovviamente. "La salute dei cittadini marchigiani era e rimane la priorita'- premettono-. Ma visto che qualche interesse particolare e di bandiera e' inspiegabilmente posto in primo piano per anticipare il voto regionale al prossimo mese di luglio ci chiediamo con tutta serenita' come il centrosinistra intendera' riprendere la discussione politica nella nostra regione che risulta essere tra le piu' colpite in assoluto. Le Marche oggi risultano profondamente cambiate, l'emergenza economica e sociale e' dilagante e ci apprestiamo ad una stagione turistica con grandi punti interrogativi".

