Regionali 2020, il Centrosinistra converge su Mangialardi candidato governatore

ANCONA - Il centrosinistra converge su Maurizio Mangialardi: sarà lui il candidato alla presidenza della Regione Marche. Lo ha deciso il tavolo della maggioranza riunito oggi ad Ancona.

A sostenere Mangialardi, sindaco Pd di Senigallia e presidente di Anci Marche, saranno Italia Viva, Articolo 1, Azione di Calenda, Socialisti, Verdi, +Europa, Civici "Uniti per le Marche", Presenza Popolare, Demos, Civici Moderati, Le Nostre Marche, Italia dei Valori. Il segretario regionale Dem Giovanni Gostoli, ha parlato di "un'alleanza forte e competitiva", con l'unico rimpianto per la scelta di M5s di correre da solo, una scelta che avvantaggia la destra secondo Gostoli, che ha voluto poi ringraziare "il presidente uscente Luca Ceriscioli per il lavoro di questi anni e per aver favorito la costruzione di una fase nuova", schierandosi a favore di Mangialardi (che aveva definito in un'intervista "il personaggio più adatto ad essere il sindaco delle Marche").