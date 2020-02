Regionali 2020, avanti con il candidato unitario del centrodestra: «No alle auto candidature»

«Il Centrodestra esca allo scoperto entro Febbraio ed inizi la sua marcia verso il Governo delle Marche». Questo in sintesi l’indirizzo condiviso all’unanimità dal coordinamento Provinciale di Forza Italia Ancona, riunitosi nella mattinata di sabato alla presenza del commissario regionale il senatore Francesco Battistoni e del coordinatore provinciale Daniele Silvetti.

Il Partito in maniera unitaria ha rappresentato al proprio Commissario Regionale la necessità di rompere gli indugi ed attrezzarsi con liste competitive ed aperte alle esperienze civiche del territorio. Alla riunione, sindaci, assessori e consiglieri comunali di Ancona, Jesi, Senigallia, Falconara Fabriano ed Osimo si sono detti preoccupati per questo ritardo ed auspicano un immediato chiarimento nel rispetto degli accordi assunti dal tavolo nazionale del centrodestra. Lo stesso coordinamento ha chiesto poi la convocazione del tavolo politico regionale che chiarisca una volta per tutte che gli interlocutori esterni non possono imprudentemente lanciarsi in auto candidature e rivendicare ruoli senza il preventivo coinvolgimento di tutti i partiti del centrodestra. Il coordinamento anconetano si è inoltre offerto di ospitare la grande convocazione regionale degli Stati Generali di Forza Italia prevista per fine Marzo.