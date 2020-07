Regionali 2020, lista Partito Democratico: tutti i candidati nelle Marche

«Siamo i primi a presentare le liste delle candidate e dei candidati al Consiglio regionale». Sono le parole del segretario regionale Pd Giovanni Gostoli a margine dell’assemblea regionale di ieri sera dove sono state ufficializzate le candidature del Pd per le elezioni del 20-21 settembre. «Prima di altri abbiamo messo in campo la candidatura a Presidente di Regione. Una scelta fatta nelle Marche e per le Marche. Siamo stati i primi a presentare la candidatura di Maurizio Mangialardi che ha il sostegno della maggioranza dei sindaci delle Marche. Siamo stati i primi a presentare la coalizione larga e unita aperta ai civismi “Insieme Marche". Siamo stati i primi perfino a partire con la campagna di manifesti nelle città e nei comuni. Siamo stati i primi a metterci al lavoro per costruire il programma e saremo i primi a raccontare le proposte per le Marche. Oggi il Pd Marche è il primo a presentare le liste delle candidate e dei candidati al Consiglio regionale: forti, competitive, radicate nei territori, aperte alla società, con una pluralità di competenze, un giusto equilibrio tra esperienze e rinnovamento. Siamo una forza popolare di donne e uomini portatori di valori di solidarietà, sviluppo e buon governo. Insieme per le marchigiane e per i marchigiani, andiamo a vincere».

Ancona

Antonio Mastrovincenzo, Manuela Bora, Emanuele Lodolini, Fabio Sturani, Mirella Giangiacomi, Manuela Carloni, Mauro Pellegrini, Michela Bellomaria e Giorgia Fabri.

Macerata

Francesco Micucci, Roberta Pennacchioni, Loredana Riccio, Giovanna Salvucci, Romano Carancini e Sauro Scaficchia.

Ascoli Piceno

Anna Casini, Paolo D’Erasmo, Augusto Curti e Sara Calisti

Fermo

Fabrizio Cesetti, Francesco Giacinti, Annalinda Pasquali e Maria Teresa Illuminati.

Pesaro Urbino

Andrea Biancani, Renato Claudio Minardi, Monica Scaramucci, Margherita Pedinelli, Stefano Ridolfi, Daniele Tagliolini e Micaela Vitri.