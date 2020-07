Regionali, Brandoni scende in campo per Acquaroli presidente: «Mi candido con Fdi»

«Ho scelto di aderire al partito guidato da Giorgia Meloni e di dare il mio contributo a sostegno del candidato presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, accettando la candidatura come indipendente nelle liste di Fdi nella provincia di Ancona». Lo ha dichiarato Goffredo Brandoni, presidente del Consiglio comunale di Falconara e già sindaco della città dal 2008 al 2018, in occasione dell’ufficializzazione della sua candidatura con Fratelli d’Italia, alla presenza del capogruppo di Fdi alla Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, del responsabile dell’organizzazione del partito Giovanni Donzelli e del commissario regionale, Emanuele Prisco.

«Con l’ufficializzazione della mia candidatura nella lista di Fdi, ritengo opportuno rassegnare anche le mie dimissioni dalla carica di vicepresidente Anci Marche che ricopro dal 2009 per rispetto nei confronti dell’associazione, dei sindaci e delle comunità che essa rappresenta, che non possono essere in alcun modo coinvolte nella dialettica politica».