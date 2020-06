Regionali, Battistoni (FI): «Da Mangialardi attacchi politici come Presidente Anci Marche»

«Maurizio Mangialardi confonde Anci con la sua persona. Forse non ha capito che si tratta di due cose diverse e distinte. Anche senza Mangialardi, infatti, l'Anci continuerà la sua battaglia a difesa dei Comuni e affiancherà l'azione del commissario Legnini. Anche perché l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani vanta una storia di oltre cento anni, vivrà bene anche senza un sindaco che è in piena campagna elettorale e che, tengo a ricordare, è attualmente presidente vacante, in quanto si è in attesa di congresso.Se Mangialardi ci teneva così tanto a questo gravoso compito di rappresentante dei Comuni, poteva evitare la candidatura alla Regione, per cui ha tanto combattuto». Così Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Forza Italia si attiverà in ogni tavolo a livello nazionale per far cadere questa incongruenza istituzionale, anche a fronte di una serie di dichiarazioni di natura strettamente politica che il presidente Anci Marche ha rilasciato in questo ruolo super partes negli ultimi tempi».