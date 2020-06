Regionali, Battistoni (FI): «Anci Marche risolva problema istituzionale Mangialardi»

Il candidato della sinistra alle prossime regionali delle Marche, Roberto Mangialardi, si è recato questa mattina a Castelsantangelo sul Nera in qualità di Presidente Anci Marche, per accompagnare il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini nella sua visita ad alcuni Comuni del cratere nel maceratese.

«Mangialardi sta recitando due parti in una commedia che sta diventando fastidiosa - attacca Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia - soprattutto per un'associazione come quella dei Comuni italiani che meriterebbe rispetto e che in questa fase è trattata in maniera poco istituzionale. A parti invertite si sarebbe creato un finimondo, staremmo qui a parlare di gesti antidemocratici. Al Presidente Anci Marche chiediamo rapidamente le dimissioni da questo ruolo che dovrebbe essere a rappresentanza di tutti, e che invece, è utilizzato attualmente soltanto a fini elettorali. Al candidato governatore suggeriamo invece di evitare di mettere la faccia sulla ricostruzione, o almeno di avere la decenza di farlo soltanto dopo un profondo mea culpa. Se si parla di "svolta", lo si deve fare a discapito di questa legislatura, che ha totalmente trascurato i territori colpiti dal sisma».