Elezioni regionali 2020, Acquaroli: «Sostegno da "Noi con l'Italia"»

«Anche Noi con l'Italia sostiene la mia candidatura alla presidenza della Regione Marche. Ringrazio particolarmente Maurizio Lupi per l'appoggio e la volonta' di contribuire a scrivere una nuova pagina per la nostra regione. Noi con l'Italia sara' presente in coalizione e dara' il proprio appoggio al nostro progetto per rilanciare le Marche». Cosi' in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche.

