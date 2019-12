Regionali, Acquaroli candidato: scricchiolii nella coalizione di centrodestra

Fratelli d'Italia ha comunicato che il candidato presidente del centrodestra nelle Marche sarà Francesco Acquaroli. Un annuncio che alla Lega non è piaciuto affatto. «E’ stato fatto unilateralmente, senza alcuna discussione e condivisione all’interno della coalizione» hanno attaccato i consiglieri regionali della Lega tramite nota stampa. «Non intendiamo porre veti su alcuno- spiegano in una nota stampa- sul metodo, invece, abbiamo molto da dire ritenendolo inaccettabile. Noi vogliamo davvero vincere le elezioni e portare il cambiamento che i marchigiani si aspettano, affidandoci una grande fiducia e altrettanta responsabilità. La Lega è forza trainante, imprescindibile, di questo desiderio di cambiamento, come già ampiamente dimostrato dalle elezioni europee. Proprio per questo ribadiamo, ancora una volta, che non accettiamo e non accetteremo fughe in avanti sui nomi, ancor più se decise altrove e senza alcun coinvolgimento del territorio».

«Per noi prima di tutto vengono i marchigiani, poi le bandierine- aggiungono i consiglieri leghisti- prima il “cosa” fare, poi il “chi” scegliendolo tra le personalità che meglio sono in grado di portare avanti un programma di effettivo rilancio e sviluppo della regione e capace di rappresentare i necessari equilibri politici. Non sono dettagli le scelte su “cosa fare” per uscire dal pantano, cosa proporre ai giovani che stanno andando altrove, cosa proporre per far funzionare la sanità, come uscire dall’emergenza terremoto e ridare dignità ai nostri fratelli colpiti dalla tragedia e presi in giro da Ceriscioli e dal PD. I marchigiani hanno bisogno di libertà, di idee e di cambiamento. Per la prima volta grazie a Matteo Salvini potrà esservi lo stesso vento di libertà della Lombardia, del Veneto, anziché questa stagnazione che il Partito Democratico ha causato portando la Regione Marche verso le economie del Sud. Siamo certi che Matteo Salvini, insieme a Paolo Arrigoni, sapranno cogliere e rappresentare queste istanze e avviare un percorso virtuoso- conclude la nota- con l’obiettivo di dare risposte concrete ai marchigiani e traghettare le Marche nel futuro».