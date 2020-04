Elezioni regionali, Mastrovincenzo: «Il voto ad ottobre è la scelta migliore»

«Votare ad ottobre è la scelta secondo me più ragionevole. La data del 18 ottobre o del 25 ottobre mi sembrano le migliori». Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, commenta all’agenzia Dire la decisione assunta dal Consiglio dei ministri, che prevede lo slittamento delle elezioni regionali tra settembre e novembre cancellando di fatto la finestra di luglio sulla quale diverse Regioni si erano espresse favorevolmente.

«La finestra scelta dal Consiglio dei ministri credo sia quella corretta - dice Mastrovincenzo -. Andare a votare in una delle due date che già circolavano (18 o 25 ottobre) permetterebbe di fare una campagna elettorale da metà settembre a metà ottobre e di lavorare sulle liste dei candidati consiglieri e sulla scelta dei candidati presidente a partire da metà agosto fino a metà settembre. Un periodo consono, sperando ovviamente che l'emergenza Coronavirus sia passata e che non ci sia una recrudescenza». L'auspicio del presidente dell'Assemblea legislativa marchigiana coincide con quello espresso tra gli altri dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà: un election day per tutto il Paese.

«È evidente che la data deve essere condivisa e mi auguro che ci possa essere un'intesa su un election day che possa mettere d'accordo tutti anche per ottenere un risparmio economico non indifferente - conclude Mastrovincenzo -. Nelle Marche votano centri importanti e quindi pensare ad un election day sarebbe importante. L'auspicio è che ci sia una data di voto unica anche per le altre Regioni e credo che ne parleremo già giovedì quando si riunirà la Conferenza dei presidenti dei consigli regionali. La scelta spetta ai singoli presidenti di giunta ma se come consigli regionali trovassimo un'intesa tra di noi sarebbe già un importante viatico per scelte condivise».