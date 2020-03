Elezioni 2020, passo indietro di Romina Pergolesi: «Non intendo ricandidarmi»

«In tanti mi hanno chiesto di ricandidarmi e presentare una lista civica, ma ho già detto che in questo particolare periodo della mia vita ho scelto di dare priorità alla mia famiglia».

Secco no ad una ricandidatura in vista delle prossime elezioni regionali da parte di Romina Pergolesi, consigliera regionale ex Movimento 5 Stelle. «Voglio comunque impegnarmi per dare la possibilità ai cittadini che me lo hanno chiesto di poter votare ed eleggere persone della società civile che in questi anni si sono spese per il bene comune con uno strumento democratico e partecipativo - ha puntualizzato in una nota -. Nella coalizione di centrosinistra sono un'osservatrice esterna, se il partito di maggioranza avrà il coraggio di allargare seriamente alle esperienze della società civile, darò il mio contributo per un candidato governatore civico».

Il riferimento è alla sua partecipazione ad un confronto tra gli alleati di centrosinistra che si sono riuniti per fare il punto della situazione dopo la decisione del Pd di avanzare la candidatura di Maurizio Mangialardi a governatore regionale: gli alleati puntano invece ad una lista civica. Al vertice, come osservatrice, era presente anche Romina Pergolesi «salutata da tutti come positivo segnale di apertura della coalizione all’elettorato grillino». Gli alleati vogliono proporre al segretario regionale del Pd «un tavolo unico del centrosinistra da svolgersi entro la settimana, dove gli alleati proveranno ad arrivare con una proposta unitaria». Restano valide le candidature degli ex rettori Sauro Longhi (Univpm) e Flavio Corradini (Unicam).